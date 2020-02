PRADÈ, Chiesa, Cutrone e Vlahovic con guai. FR7...

Queste le parole del diesse della Fiorentina Daniele Pradè in zona mista nel post partita di Fiorentina-Atalanta: “Oggi abbiamo perso contro una squadra forte, che gioca da cinque anni insieme: ci sta la sconfitta coi nerazzurri in questo momento. Hanno lavorato bene, speriamo di fare le stesse identiche cose. Alla squadra chiedo solo di essere un po’ più leggera, un po’ più intraprendente. Su questo lavoreremo da qui alla fine del campionato. Abbiamo tanti giovani che devono crescere. Da domenica avremo a disposizione Duncan, tornerà Caceres: siamo in costruzione ma dobbiamo fare punti per non ricadere nella situazione di prima. Serve uno scatto mentale. Igor? Speravamo che facesse così bene fin da subito. Cutrone? Ha giocato con un problema alla caviglia, Vlahovic ha avuto un problema all’adduttore… di due non se ne faceva uno. Paura per la salvezza? Uno deve stare sempre attento: dobbiamo fare dei punti. Chiesa? Mi è piaciuto molto, ha fatto un grandissimo gol: ieri all’ultimo minuto dell’allenamento ha avuto una distorsione alla caviglia pure lui. Complimenti a lui che si è messo a disposizione. Quando torna Ribery? Una parte importante della crescita della squadra sarebbe staro lui: non averlo con noi è stato devastante. Adesso tornerà con noi e ci darà la sua mano: ci vorranno 8-10 giorni per il suo ritorno in campo totale”.