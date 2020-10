POSTI IN PIEDI

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MARTINEZ QUARTA SARÀ A FIRENZE DA GIOVEDÌ Salvo nuovi cambiamenti di piani, sarà giovedì il giorno giusto per vedere Lucas Martinez Quarta a Firenze. Il difensore argentino, acquistato dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato per 7 milioni di euro di parte fissa + 6 milioni di bonus, oltre a... Salvo nuovi cambiamenti di piani, sarà giovedì il giorno giusto per vedere Lucas Martinez Quarta a Firenze. Il difensore argentino, acquistato dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato per 7 milioni di euro di parte fissa + 6 milioni di bonus, oltre a... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA ODIERNO IN CASA VIOLA Prima seduta di allenamento della settimana per la Fiorentina, che oggi pomeriggio alle 16 tornerà al centro sportivo "Astori" per iniziare a preparare la sfida di domenica a Cesena contro lo Spezia. Grande attenzione alle condizioni di German Pezzella, che... Prima seduta di allenamento della settimana per la Fiorentina, che oggi pomeriggio alle 16 tornerà al centro sportivo "Astori" per iniziare a preparare la sfida di domenica a Cesena contro lo Spezia. Grande attenzione alle condizioni di German Pezzella, che... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi