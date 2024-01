POSSIBILITÀ E RESPONSABILITÀ

FirenzeViola.it

Il mercato come una possibilità, tanto più nel corso di una finestra invernale dove non necessariamente si creano occasioni valide, ma anche come una responsabilità verso un gruppo che domani si giocherà la possibilità di affrontare una terza finale nel giro di sei mesi. Mentre la Fiorentina si prepara ad affrontare il Napoli nel primo atto della Supercoppa sono proprio gli avversari di giovedì a dare segni di presenza sul mercato di gennaio, chiudendo per un obiettivo seguito dai viola come Ngonge e bussando ancora alla porta della Fiorentina per Barak.

Movimenti certamente dettati da una situazione che impone al Napoli di attrezzarsi per riprendersi nel girone di ritorno, e per questo probabilmente anche più impellenti rispetto a quelli che attendono Barone e Pradè, ma che testimoniano un intervento della società ben più massiccio del solo Faraoni messo a disposizione di Italiano dall’inizio del mercato invernale. Una scelta che premia i meriti dell’attuale gruppo capace di chiudere il girone d’andata al quarto posto, e quello di Conference in vetta, ma anche un rischio preso nei confronti dell’imminente impegno di Riyad vista stanchezza e assenze che stanno condizionando il gruppo di Italiano.

Così mentre sullo sfondo resta il nome di Vargas a tener accesi i riflettori sulle prossime mosse della Fiorentina, anche e soprattutto in uscita dove per Nzola il futuro è ancora da scrivere, pure la vicenda stadio sembra presentare la doppia faccia di un dibattito di costante attualità. Da una parte l’opportunità di sperare, nel giro di qualche anno, in uno stadio più moderno, dall’altra la responsabilità (più del club che del Comune) nell’individuare un impianto dove giocare durante i lavori, o almeno una soluzione, e al netto di eventuali proroghe oggi poco ipotizzabili.

Un’altra mission da onorare da qui alle prossime settimane insieme a quella di mettere in condizioni tecnico e squadra di non sprecare quanto di buono fin qui raccolto, sperando che la sintesi tra possibilità e responsabilità del momento possa essere individuata il prima possibile. Senza ulteriore spreco di punti come avvenuto con Sassuolo e Udinese contro le quali la Fiorentina ha collezionato soltanto un punto.