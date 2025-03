Possibile sorpresa a sinistra? Parisi è l'uomo del giovedì

vedi letture

Su FirenzeViola.it spazio alle ipotesi di formazione in vista di Panathinaikos-Fiorentina. Nessun turnover estremo, ma qualche possibile nuovo volto: è il caso di Fabiano Parisi, che venerdì sera al Franchi ha fatto panchina per novanta minuti. La grande prestazione di Robin Gosens ha senz’altro giustificato il non-impiego del terzino campano, che però adesso spera in una chance ad Atene. Tanto più che, almeno in linea teorica, la Conference è il torneo che l'ha visto più spesso titolare.

Numeri alla mano il classe 2000 è partito dal primo minuto in 6 gare su 8 nel torneo internazionale, totalizzando quindi il 75% di titolarità proprio il giovedì. Chiaramente Raffaele Palladino deciderà cosa fare anche in base alla condizione atletica di ogni suo giocatore, sta di fatto che non è un’eresia pensare all'impiego di Fabiano Parisi dall’inizio. Il tecnico viola prenderà la parola domani alle ore 18:15 italiane, e solo allora potremo sperare in qualche indicazione tattica più precisa.

CLICCA QUI PER IL PEZZO COMPLETO