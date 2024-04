PORTIERI, Tra Terracciano e Christensen ruoli invertiti

FirenzeViola.it

Il portiere della Fiorentina Oliver Christensen sta bene, da giovedì è tornato anche tra i convocati. Ma non certo bene a tal punto da riprendersi il posto di titolare di portiere delle coppe. Il giocatore è assente dalla fine di gennaio e si è operato al menisco il 12 febbraio. Da allora il ritorno in gruppo è stato graduale e solo da una settimana si allena a pieno regime ed è tornato appunto tra i convocati con l'Atalanta e con la Juve.

Per questo, nonostante sia stato designato portiere delle Coppe da Italiano e Savorani, giovedì non partirà quasi sicuramente titolare. Anzi, con Pietro Terracciano potrebbe esserci un avvicendamento in tal senso, con il portiere campano titolare nelle Coppe fin da giovedì e poi nel prosieguo della Conference e della Coppa Italia, e il danese schierato in campionato (non è detto però già lunedì con il Genoa) dove il calendario propone ora avversarie più abbordabili. Anche se, c'è da riconoscere, i punti ora pesano in tutte le sette gare rimaste.