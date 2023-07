PORTIERE, Il cerchio si stringe intorno ad Audero

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i reparti per i quali sono in corso le valutazioni in entrata c'è quello di porta. Il cerchio si stringe attorno ad Emil Audero, molto più giovane rispetto calciatori succitati - 26 anni compiuti a gennaio - e in uscita dalla Sampdoria neo retrocessa in Serie B. La sua candidatura appare sempre più concreta, non per nulla da Genova rilanciano un'accelerazione della dirigenza viola per l'italiano di origine indonesiana, con anche un nuovo incontro atteso in settimana per definire il suo passaggio a Firenze. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo di FV.