PORTE CHIUSE E AMAREZZA, MA NELLA SFIDA CON IL CATANZARO MOLTI ASPETTI DA MONITORARE

© foto di Giacomo Morini

A livello di tifoserie, la sfida tra Fiorentina e Catanzaro era attesa da anni. Non per quanto possa riservare l’aspetto calcistico, ma bensì come punto di ritrovo di un’amicizia storica tra il tifo organizzato delle due squadre. Prima il timore che la partita potesse essere giocata a porte chiuse, poi la conferma e il comunicato della Curva Fiesole nel quale si è palesata tutta l’amarezza di non poter partecipare dal vivo ad un momento che sicuramente sarebbe stato di festa. Molti tifosi giallorossi si erano già organizzati per mobilitarsi verso il capoluogo toscano, e non è detto che, nonostante le porte chiuse, i tifosi delle due squadre si possano lo stesso ritrovare per rinsaldare una bella amicizia in vigore da anni (LEGGI QUI).

Guardando l’aspetto di campo però, molte sono le curiosità in casa viola e altrettante le situazioni da monitorare. Primo su tutti Arthur, da ieri ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Per lui potrebbe esserci spazio durante la sfida, così da mettere i primi minuti nelle gambe. Anche Sabiri e Parisi, che hanno debuttato contro il Parma (senza contare la partita in famiglia contro la Primavera per l'ex Sampdoria), saranno oggetti di curiosità da parte dei tifosi viola. Salvo sorprese invece Terzic non prenderà parte alla sfida, visto il prossimo trasferimento al Salisburgo che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Out anche Pierozzi e Barak per infortunio. Resta l’incognita Sottil, che sta lavorando a parte e nell’ultima amichevole contro il Parma non è sceso in campo. Attesa risposte, conferme e gol anche da Jovic e Cabral. Senza dimenticare i giovani Kayode, Biagetti, Harder, Martinelli e Vannucchi.

Appuntamento, dunque, per le 18:45 all’interno del Viola Park. Senza tifosi, ma con molte situazioni da seguire con attenzione in vista della nuova stagione e del calciomercato attualmente in corso.