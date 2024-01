PINAMONTI, Il mancato viola che punisce sempre la Fiorentina

Fonte: Dimitri Conti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera al Mapei, il match winner per il Sassuolo è stato Andrea Pinamonti che ha messo così a segno il settimo gol. Ma soprattutto il classe 99 dimostra di avere un conto aperto con la Fiorentina, lui spesso accostato proprio al club viola ma poi mai arrivato. Pinamonti infatti ha già segnato alla Fiorentina con quattro maglie diverse. Inaugurò nel 2017 con la Primavera dell'Inter, quando segnò ai viola nella finale del campionato poi vinta 2-1 dai nerazzurri. E poi il primo dispiacere ai viola da professionista con la maglia del Frosinone, il secondo gol in assoluto del calciatore tra i "grandi", quando trafisse Lafont e la Fiorentina di Pioli per l'1-1 della 12^ giornata della Serie A 2018/19.

Proseguendo nel 2021/22, quando il suo gol consegnò il derby fiorentino all'Empoli, infine quello di ieri sera che ha regalato tre punti fondamentali al Sassuolo per la salvezza. Con un pensiero magari all'estate 2022 quando tra Pinamonti e il club viola era anche stato raggiunto un accordo per un ingaggio di circa 2 milioni di euro netti a stagione. Rimaneva da soddisfare le richieste del Genoa, ma una volta emersa la possibilità di arrivare al serbo Jovic, la pista Pinamonti fu abbandonata.