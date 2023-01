PIN A FV, Vialli avversario leale, sorrideva con gli occhi

"Parlare di Gianluca Vialli è facile, si parla di un grande uomo e giocatore. Da avversario lui mi chiamava Celestone, mi rispettava tanto- così Celeste Pin, ex colonna della Fiorentina dal 1982 al '91, ha ricordato a FirenzeViola.it Gianluca Vialli, scomparso stamani all'età di cinquantotto anni per un tumore al pancreas. Pin ha poi continuato parlando dei duelli in campo con Vialli: "Abbiamo sempre giocato ad armi pari, lui era uno di quelli che faceva la differenza ed era difficilissimo da marcare. Gianluca è sempre stato un avversario corretto in campo, in assoluto penso sia stato un esempio per tutti. Va ricordato col suo sorriso, sorrideva anche con gli occhi ed era sempre disponibile con gli altri. Umanamente perdiamo un ragazzo d'oro. Faccio le condoglianze alla famiglia ed a tutti i cari".