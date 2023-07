PICCOLO STOP, RICORDI E PROMESSE D'AMORE, JOVIC STASERA VUOL ESSERE PROTAGONISTA

FirenzeViola.it

La Stella Rossa lo aspetta al Marakana, Luka Jovic è senz'altro il giocatore più atteso della serata, glielo ha fatto capire il club serbo "cinguettandoglielo" qualche giorno fa ("il figlio di Zvezda fa sempre parte della famiglia di Zvezda"), glielo ricordano anche i quotidiani serbi e l'attaccante viola non vuole disattendere le attese appunto. Vedremo se ne avrà davvero l'opportunità, che il serbo vuole cogliere sia da ex della Stella Rossa, sia per riconquistare Firenze. La stagione di Jovic sembrava iniziata nel migliore dei modi con la doppietta contro la Primavera di Galloppa alla prima uscita, mentre è rimasto a secco nei 45 minuti contro il Parma, poi un colpo alla tibia lo ha fermato prima della gara con il Catanzaro, alla quale ha assistito da spettatore. Il giocatore ora ha superato il problema ed è partito con il gruppo viola, pronto a scendere in campo contro la ex squadra, con l'allenatore che concederà di sicuro un tempo a testa, a lui e Cabral.

Nel frattempo con un'intervista ha dichiarato amore e una stagione di riscatto in viola dopo quella di ambientamento rilasciata nelle scorse ore. Ammiccamenti non indifferenti in questo momento visto che la società potrebbe rinunciare ad uno tra lui e il brasiliano e portare a Firenze un nuovo attaccante, magari per dare freschezza e imprevedibilità ad un attacco che, nonostante la doppia cifra di gol fatta registrare da entrambi i due attaccanti sulle tre competizioni, a tratti è rimasto a secco. La risalita e la rivalità, anche in chiave mercato ormai, riparte questa sera.