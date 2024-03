PEZZELLA A FV, Il ricordo di Astori: "Legati per sempre"

Fonte: Giacomo Iacobellis

© foto di Federico De Luca

A sei anni di distanza dalla sua tragica morte, German Pezzella ricorda Davide Astori. Con un messaggio condiviso su FirenzeViola.it, l'ex Fiorentina, attualmente al Real Betis, parla così del compagno scomparso il 4 marzo 2018: "Voglio ricordare il nostro capitano sei anni dopo che ci ha lasciati. Scelgo di ricordare Davide con un sorriso perché lui portava allegria ovunque. Ho imparato tanto da Astori, lo ringrazierò per tutta la vita e lo porterò con me ovunque sia. Mando un abbraccio grande a tutti. Alla famiglia di Davide, a tutti i fiorentini... Vi voglio bene. Tutti i 4 marzo saremo uniti, per sempre. Grazie Davide, mi manchi".

Pezzella ha fatto coppia con Astori nella difesa della Fiorentina dal 2017 al 2018, per poi restare a Firenze fino al 2021. Coi gigliati per lui si contano 138 presenze, 7 gol e 6 assist.