PER USCIRE DALLA TEMPESTA FIRENZE SI AGGRAPPA AL SUO VIKINGO

Nella mitologia norrena esiste un simbolo che prende il nome di Vegvisir, ossia “Ciò che mostra la via”. Si dice che esso sia un amuleto che guidava i vichinghi durante le tempeste nel Mare del Nord per garantire loro un approdo sicuro al porto più vicino. Un concetto che, con le dovute proporzioni, si potrebbe anche applicare al Vikingo della Fiorentina: Lucas Beltran.

Arrivato dal River Plate la scorsa estate come fiore all'occhiello del mercato estivo, dopo un preventivabile periodo di adattamento Beltran sta pian piano riuscendo ad adattarsi al meglio nel calcio italiano e nel calcio di Italiano. Al Castellani è arrivato il suo terzo gol nel girone di ritorno e sesto nelle ultime nove gare di Serie A. In questo arco di tempo solo Vlahovic (8) e Lautaro Martinez (7) hanno fatto meglio e, a proposito del Toro, Beltran ha anche già eguagliato le reti che realizzò il dieci nerazzurro al suo primo anno di Serie A. Un miglioramento certificato dai numeri e apprezzato anche dal proprio tecnico, che nel post partita di Empoli ha dichiarato di vedere il classe 2001 maggiormente dentro la partita rispetto a quando arrivato in Toscana.

Dopo la bella vittoria per 5-1 ottenuta una settimana fa al Franchi contro il Frosinone, la sconfitta del Dall’Ara e il pareggio al Castellani hanno certificato che la crisi in casa Fiorentina non è ancora passata. Che la tempesta si sta ancora abbattendo sui Viola. E forse che Vincenzo Italiano mai come fino ad ora nel corso di queste tre stagioni sembra avere un po' perso il controllo del timone. All’orizzonte un mese e mezzo da cardiopalma, che potrebbe riaprire tutto o chiudere definitivamente le porte dei sogni ai gigliati. Biraghi e compagni se la dovranno vedere, nell’ordine, contro Lazio, Torino, Andata degli Ottavi di Conference, Roma, Ritorno degli Ottavi di Conference Atalanta, Milan, Atalanta in Coppa Italia e Juventus. Insomma, una serie di scontri diretti che saranno cruciali per il finale di stagione.

In attesa che Nico Gonzalez, Bonaventura e Arthur ritrovino la miglior condizione e i colpi che avevano permesso ai viola di volare nella prima parte di campionato, adesso è Lucas Beltran l’uomo della speranza della Fiorentina. Il Vikingo sta provando a guidare la squadra fuori dalla tempesta, in attesa che a Firenze torni a splendere il sole.