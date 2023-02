PER ORA SOLO 18 MINUTI: QUESTA VIOLA HA BISOGNO ANCHE DI BREKALO

Solo 18 minuti nella sconfitta casalinga con il Bologna è quello può contare finora Josip Brekalo nella sua esperienza fiorentina. Il croato è ormai arrivato quasi un mese fa ma purtroppo il suo minutaggio dimostra come ancora non sia stato effettivamente nella condizione fisica ottimale per giocare. E' rimasto in panchina nella scorsa sfida con l'Empoli, con la Juventus e anche in Coppa Italia con il Torino, mentre giovedì scorso non è anche partito per Braga con il resto dei compagni.

L'esterno è rimasto a Firenze a svolgere del lavoro personalizzato per tornare al top della forma il prima possibile e accorciare i tempi di recupero. Considerato che nella prima parte di stagione con il Wolfsburg l'ex Torino ha giocato con il contagocce, e contando anche la successiva interruzione dei campionati per via del Mondiale, questo ha comportato che al suo arrivo a Firenze non fosse nel miglior condizione fisica. Ma la gara di domani potrebbe essere una giusta opportunità per mettere minuti nelle gambe e ritrovare il feeling con il ritmo partita.

Visto il 4-0 dell'andata, la gara di Conference si prospetta relativamente tranquilla e per questo potrebbe essere il momento giusto per fare qualche esperimento, e perché no, dare spazio a uno come Brekalo che, al meglio della condizione, potrebbe essere sicuramente un'arma in più per questa Fiorentina che continua a faticare là davanti. Sarà bastato quasi un mese per vederlo al meglio? Sicuramente le occasioni non mancheranno da qui a fine stagione, però vederlo già in buone condizioni giovedì sarebbe di certo una buona notizia.