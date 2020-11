PEDRO, Dai 59 minuti di Firenze alla 9 del Brasile

Continua il momento magico di Pedro Guilherme Abreu dos Santos, meglio noto come Pedro. L'attaccante brasiliano dal suo rientro in patria sembra rinato: in 10 mesi col Flamengo Pedro è riuscito a diventare un punto fermo della formazione rubro-negra, segnando anche 10 reti nelle ultime 18 gare di Brasilerao. Un totale di 20 gol in 37 presenze col Flamengo, prestazioni e numeri che sono valsi al classe '97 la prima convocazione con la nazionale brasiliana. Il CT Tite ha infatti deciso di chiamarlo al posto dell'infortunato Neymar e affiidargli la storica numero 9 della Seleção .

Sembra lontana anni luce l'altra nove indossata prima di quella verdeoro, quella viola, con cui Pedro si è visto solo per qualche scampoli di partita (con la Fiorentina Pedro ha collezionato quattro presenze, per un totale di 59 minuti giocati e nessuna rete). A Firenze la punta ha vissuto metà stagione da comparsa sotto la gestione Montella e adesso, a meno di un anno di distanza dal suo addio in sordina, potrebbe debuttare con il Brasile nella gara di sabato contro il Venezuela.

Una carriera ancora agli inizi ma già ricca di diversi "plot twist" quella di Pedro, analizzata in un recente articolo di Marca, nel quale sono presenti anche le dichiarazioni Márcio Giugni: l'agente del brasiliano ha rivelato infatti come nel 2018 il suo assistito, dopo un ottimo inizio stagione con il Fluminense, fosse stato molto vicino al Real Madrid, affare sfumato in dirittura d'arrivo per la rottura del legamento crociato, infortunio che di fatto ha costretto Pedro a saltare l'intera stagione 2018/19. Poi il salto in Serie A ed i sei mesi grigi di Firenze, condizionati dai postumi del grave problema al ginocchio.

Ad inizio 2020, il ritorno in Sudamerica e l'apparente maturazione calcistica avvenuta col Flamengo: in poco meno di una stagione Pedro si è dimostrato un centravanti completo, sia per colpi che per phisique du role, capace di duettare tecnicamente con la squadra e sopratutto di andare in rete in qualsiasi modo: prevalentemente col destro, ma anche usando il mancino (4 reti) e in elevazione di testa (4 reti).

La recente esplosione di Pedro e i grandi elogi della stampa carioca hanno generato qualche rimpianto in casa viola, tant è che, ad ogni notizia di un suo gol da oltreoceano, si ripresentano suggestioni su un suo possibile ritorno alla Fiorentina. Ad oggi solo suggestioni appunto: i numeri di Pedro vanno soppesati al valore oggettivamente minore del campionato brasiliano rispetto al calcio europeo, in più il club di Commisso non sembra voler puntare più sul suo vecchio numero nove, mentre il Flamengo vuole tenerselo e sta trattando per l'acquisto definitivo del cartellino, ma chissà che la carriera di Pedro Guilherme non ci regali un altro colpo di scena...