INDISCREZIONI DI FV IND. FV, JUAN JESUS: VIOLA VUOLE DIRITTO, ROMA OBBLIGO Uno dei nomi sondati dalla Fiorentina per il reparto difensivo in questo mercato di gennaio è quello di Juan Jesus, roccioso centrale brasiliano di proprietà della Roma. Poco utilizzato dal suo allenatore Fonseca, il classe '91 è ambito anche da... Uno dei nomi sondati dalla Fiorentina per il reparto difensivo in questo mercato di gennaio è quello di Juan Jesus, roccioso centrale brasiliano di proprietà della Roma. Poco utilizzato dal suo allenatore Fonseca, il classe '91 è ambito anche da... NOTIZIE DI FV PAVOLETTI, ASTORI RAGAZZO ECCEZIONALE. SIMEONE OK Direttamente dalla rassegna di moda di Pitti Uomo, ecco le dichiarazioni dell'attaccane cagliaritano Leonardo Pavoletti: "Simeone sta dando una mano grandissima alla squadra, si è trovato benissimo con Joao Pedro. La Nazionale? Ho assaporato quel gruppo, mi... Direttamente dalla rassegna di moda di Pitti Uomo, ecco le dichiarazioni dell'attaccane cagliaritano Leonardo Pavoletti: "Simeone sta dando una mano grandissima alla squadra, si è trovato benissimo con Joao Pedro. La Nazionale? Ho assaporato quel gruppo, mi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 7 Gennaio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi