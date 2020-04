PASQUAL A FV, Il calcio riparta ma prima la salute

Nel corso della maxi diretta Instagram organizzata da Firenzeviola.it nel giorno più importante della raccolta fondi "FV per OSMA Onlus" in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri (tutte le info sulla piattaforma Gofundme.com), è intervenuto anche l’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual. Ecco le sue parole: “Iniziare a fare il commentatore Rai mi ha permesso di riprovare un po’ di quella adrenalina che avevo quando ero calciatore. Collaboro anche con la Floria, dove ho iniziato a fare il collaboratore dei classe 2005 per vedere se fare l’allenatore fa per me. Con loro mi diverte ma non so se mi verrà voglia di farlo a livello professionale. Come riparte il calcio? Io sono consigliere AIC e tutte le settimane facciamo call conference per cercare di capire dove stiamo andando. Al primo posto deve essere messa la salute dei calciatori ma mi auguro che si possa ripartire perché il calcio è un’industria importante per l’Italia: questo vorrebbe dire che la situazione in Italia è migliorata. Io in Fiesole? Ci vengo ma quando ci sarà da sgomitare”.