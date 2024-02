PARTITA ASSEDIO, Annullata per il lutto cittadino

Fonte: Ludovico Mauro

Domani alle 14.30 tutto era pronto per la partita dell'Assedio sul sabbione di Santa Croce ma, a seguito della proclamazione del lutto cittadino da parte del sindaco per la tragedia avvenuta questa mattina nel cantiere di Via Mariti, la partita rievocativa è stata annullata. L'organizzazione sta valutando se ci sono i presupposti per recuperarla in settimana altrimenti salterà.