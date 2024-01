PARLARSI ANCORA, PARLARSI MEGLIO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Si potrà discutere delle sfumature, quelle che vanno dal nero al grigio della fumata arrivata al termine del tavolo tecnico sullo stadio che -almeno per la carta stampata- non sembra aver portato grandi prospettive, o ancora del fatto -positivo- che quello di ieri è parso solo il primo tempo di una partita che a breve proporrà una seconda frazione di gioco, ma prima ancora di analizzare le (tante) parole converrà mettersi in una condizione neutrale. Nella quale limitarsi a valutare le possibilità concrete di evoluzione o i rischi che il ribadire concetti e dinieghi già conosciuti possa portare solo ad un ulteriore immobilismo.

Già, perché in attesa di capire cosa potrà venir fuori dal prossimo incontro in programma sull’argomento, ipotesi ribadita non più tardi di ieri dal Prefetto di Firenze che ha anticipato una seconda riunione dopo il giro di informazioni e posizioni emerso ieri a Palazzo Medici Riccardi, la sensazione resta quella di un incontro in cui si sono sottolineate posizioni già note, come quella della Fiorentina più che intenzionata a restare a giocare al Franchi durante i lavori, ma anche dalla quale non sono sortite vie di fuga a uno stallo al momento evidente.

Perché da Empoli i segnali riportati dal Sindaco Barnini sono stati di nuova chiusura, perché il Comune più che ribadire l’opzione Padovani non sembra poter e voler fare e perché la stessa Fiorentina per ora si è scontrata con risposte pratiche lontane da quanto ipotizzato solo qualche tempo fa, quando per esempio sia Cesena che Modena erano state tirate chiaramente in ballo dal dg Barone. Se non proprio un balletto già visto ancora un mancato accordo, sul quale oltre a incombere la campagna elettorale resiste pure una cappa di scetticismo su come la richiesta di una proroga nei tempi relativi al PNRR possa essere accolta.

Ulteriore conferma di come sia necessario individuare un piano alternativo che se non possa metter tutti d’accordo, opzione ormai difficilmente raggiungibile, almeno renda il futuro dei tifosi (e la loro organizzazione per seguire la squadra del cuore in un impianto degno) meno incerto di quanto non stia continuando ad essere. Visto che anche dopo l’incontro di ieri quel che resta chiaro è cosa le parti in causa, a cominciare dalla Fiorentina, non siano disposte ad accettare.