Parla Palladino: la situazione Gosens e le parole per Commisso. Rivivi la conferenza

vedi letture

Antivigilia di campionato in casa Fiorentina. Il giovedì del Viola Park è stato catalizzato soprattutto dalla conferenza stampa di Raffaele Palladino. Nella sala stampa del centro sportivo, in cui era presente anche il presidente Rocco Commisso, il tecnico viola ha parlato del momento dei suoi:"Intanto grazie al Presidente per essere qui. Grazie per quello che fa per noi".

Cos'è cambiato dal post-Panathinaikos?

"Non è cambiato niente sotto l'aspetto del lavoro quotidiano. Abbiamo insistito su quelli che devono essere i nostri valori tecnici e fisici. Abbiamo avuto una flessione a gennaio ma con il lavoro, la mentalità e i valori del gruppo ne siamo venuti fuori. In questo voglio ringraziare la squadra".

Si fida di questo Milan che è dietro in classifica?

"Ho visto un ottimo Milan ieri, ha fatto una gran partita e sarà un match complesso. I rossoneri sono una squadra con grandi valori, costruiti per entrare nelle prime quattro. Hanno fatto un ottimo mercato e per noi deve essere una partita che ci serve a confrontarci con una squadra forte. Fuori casa abbiamo fatto fatica? Però abbiamo giocato con Inter e Napoli perdendo di misura... solo a Verona ci mancano i punti, ma lì abbiamo perso al 95'. Certo, dobbiamo migliorare".

Come sta la squadra? Gosens ce la fa?

"Colpani è in fase di ripresa, rientrerà la prossima settimana spero. Gosens ha ancora fastidio al ginocchio ma contiamo di recuperarlo per sabato".

Qui la conferenza stampa completa