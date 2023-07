PARISI, Il suo primo giorno in viola tra visite e sorrisi

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BIANCO GIÀ ALLE VISITE MEDICHE A REGGIO Alessandro Bianco è già virtualmente un giocatore della Reggiana visto che, come raccolto da Firenzeviola, ha già lasciato Firenze e in queste ore sta sostenendo le visite con la società granata cosi stasera si aggregherà alla... Alessandro Bianco è già virtualmente un giocatore della Reggiana visto che, come raccolto da Firenzeviola, ha già lasciato Firenze e in queste ore sta sostenendo le visite con la società granata cosi stasera si aggregherà alla... NOTIZIE DI FV MERCATO, È STATA LA GIORNATA DI ARTHUR, ULTIMA IDEA VIOLA Quella appena conclusa è stata la giornata dell'interesse della Fiorentina per Arthur Melo. La società viola sta riflettendo sul centrocampista ex Barcellona e Gremio, oggi alla Juventus che se ne vuole liberare. Operazione che potrebbe farsi in prestito... Quella appena conclusa è stata la giornata dell'interesse della Fiorentina per Arthur Melo. La società viola sta riflettendo sul centrocampista ex Barcellona e Gremio, oggi alla Juventus che se ne vuole liberare. Operazione che potrebbe farsi in prestito... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi