PAR-FIO 0-0, Il ct Spalletti al Tardini con Di Chiara

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Tardini per Parma-Fiorentina c'è anche il ct Luciano Spalletti che già a Ferragosto era a seguire i viola al Viola Park. Il commissario tecnico deve sciogliere le riserve per le convocazioni di settembre. Osservato speciale Kean e di sicuro qualche altro viola. Il ct è seduto accanto ad un doppio ex, Alberto De Chiara, anche opinionista e conduttore di radio FirenzeViola.