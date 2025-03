Panathinaikos-Fiorentina si giocherà allo Spyros Louis: le immagini dello stadio dall'esterno

Domani la Fiorentina affronterà il Panathinaikos negli ottavi di Conference League, e lo farà allo stadio olimpico Spyros Louis, dove domani sera sono attesi 35 mila fan dei biancoverdi. Lo stadio, che fu progettato in origine nel 1979 e costruito tra il 1980 e il 1982, in tempo per i campionati europei di atletica leggera 1982, ha una capienza di quasi 70mila spettatori e subì una controversa ristrutturazione, in particolare riguardo alla copertura che fu aggiunta alle tribune laterali per riparare gli spettatori dal forte sole ateniese e dalla pioggia.

Il tetto fu completato appena in tempo per l'apertura dei giochi e lo stadio fu ufficialmente riaperto il 30 luglio 2004. Qui sotto la foto scattata esternamente da FirenzeViola.it dell'impianto che domani ospiterà l'andata degli ottavi di finale.