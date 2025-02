Panathinaikos-Fiorentina agli ottavi, Palladino: "Sarà una bella rivincita, vogliamo vincere la Conference"

Il tecnico viola, Raffaele Palladino, in conferenza stampa, ha così commentato il sorteggio di Conference League che agli ottavi mette di fronte Fiorentina e Panathinaikos.

"Sarà una bella rivincita, affrontiamo una squadra storica, che ha vinto 20 scudetti e ora è terza in classifica. Ha calciatori italiani, l'ambiente è caldo, studieremo tutto per affrontarli nel modo migliore. Il nostro obiettivo è passare il turno".

Come giudica la Conference? "Per me è assurdo dire che sia una coppa non all'altezza, sono venuto qua anche per giocare in Europa, è motivo d'orgoglio. Si parla di un trofeo europeo, la Fiorentina ha già fatto finali, noi vogliamo arrivare in fondo e vincerla".