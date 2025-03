Panathinaikos-Fiorentina 3-2, vota il miglior viola in campo nel sondaggio di FirenzeViola.it

La Fiorentina esce sconfitta ad Atene nella gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos. Dopo un avvio shock per i viola con le reti di Swiderski, con un bel tiro dal limite dell'area, e Maksimovic su un errore di Terracciano, i gigliati hanno terminato il primo tempo in parità grazie ai gol, in tre minuti, di Beltran e Fagioli. Nel finale di prima frazione addirittura Moreno trova anche la rete del 3-2 ma il Var porta l'arbitro ad annullare tutto per fuorigioco. Nella ripresa i greci entrano meglio in campo dei gigliati e con Tete trovano la terza e decisiva marcatura. Una sconfitta che costringe la Fiorentina alla rimonta nella gara di ritorno, in programma giovedì prossimo alle 21:00, al Franchi. Come al solito la redazione di FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Palladino. Di seguito il link per votare:

