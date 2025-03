Palladino plaude Gudmundsson e pensa a recuperare gli infortunati

La Fiorentina recupera un Gudmundsson, rivitalizzato sicuramente dal gol di oggi e che finalmente Palladino è riuscito a tenere in campo per 90 minuti. Il tecnico spiega: "Sono felice per lui, ha fatto benissimo ed è per questo che l’ho tenuto in campo fino alla fine".

E dopo il recupero dell'islandese Palladino spera di svuotare al più presto l'infermeria: "Dobbiamo recuperare Adli (oggi convocato dopo il lungo stop), Colpani e Folorunsho. Purtroppo, con così tante partite ravvicinate, abbiamo diversi giocatori fuori. Non deve essere un alibi, ma dobbiamo recuperarli".