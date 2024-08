FirenzeViola.it

Inizia la stagione di serie A e, tra qualche giorno, anche la Conference. Così la società ha scelto di far parlare Palladino in conferenza stampa mercoledì prossimo, come da protocollo Uefa, insieme ad un giocatore. Per la vigilia di campionato invece parlerà solo al sito ufficiale.