Palladino, lo spogliatoio e quell'obiettivo "nascosto" da svelare al più presto

Uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato all'obiettivo "nascosto" che la Fiorentina si è data per questo finale di stagine. Palladino ha detto, ieri in conferenza, che la squadra ha fissato degli obiettivi che però restano nello spogliatoio. Peccato, perché i tifosi avrebbero il diritto di saperlo, se non altro per creare un fronte comune con la squadra. Non è difficile capire che un trofeo è un primo obiettivo, dopo tre finali perse, perché è un qualcosa che chiede Firenze per cancellare questa negatività che nelle stagioni scorse ha tarpato le ali sempre sul più bello. Ma anche un ritorno nell’Europa che conta, attraverso il campionato perché ‘del doman (e delle finali) non v’è certezza". Ecco perché una vittoria domani permetterebbe di proseguire ad inseguire il (difficilissimo) sogno Champions, soprattutto se sarà seguita da un successo sui diretti rivali del Milan sabato prossimo.