PALLADINO, Il preferito post Italiano. Segue Gilardino

"Penso che la società sia al corrente di un mio pensiero". Sono state le parole che, dalla bocca di Vincenzo Italiano, hanno il via al fiume di discorsi, ipotesi e quant'altro in merito al futuro della panchina viola. Da settimane, conseguenti alle dichiarazioni in questione, la possibilità che l'allenatore della Fiorentina lasci il suo incarico a fine anno sono aumentate sempre di più. Anche se non è ancora detta l'ultima parola, con un finale di stagione che potrebbe volendo rimescolare le carte, ma la strada sembra ora come ora indirizzarsi verso la separazione, dettata in primis dalla volontà dell'ex Spezia.

Se quest'ipotesi (la più probabile) si confermerà, allora sarà tempo di scelte. E sono già partiti i pettegolezzi in città su chi possa raccogliere l'eredità di Italiano, con vari nomi già passati in rassegna. Da De Rossi - grande feeling con Pradè e Burdisso ma molto più vicino alla permanenza a Roma - ad Aquilani - anch'esso molto legato alla Fiorentina ma privo di panchine in Serie A -, fino a Palladino e Gilardino.

Entrambi allenatori emergenti, soprattutto il primo che dalla Primavera del Monza raccolse una squadra in grosse difficoltà e la condusse a una tranquilla salvezza, valorizzando anche diversi talenti fin qui inespressi, vedi Colpani. Solo al secondo anno nel massimo campionato, ma ha già mostrato idee e competenze anche per la panchina, oltre che un buon feeling e modo di porsi davanti a microfoni e telecamere. Tutte doti che al momento lo assestano come il più indiziato per il ricambio di Italiano, con la società viola che avviato quantomeno i primi contatti per capire disponibilità e progetti che ha in mente il tecnico del Monza.

Ancor più inesperto il secondo. Solo al primo anno nel grande calcio da allenatore, ha dato ordine e disciplina a una squadra (e una piazza) che aveva fame di tornare nel categoria più nobile, riportandola in Serie A e consolidandola senza eccessivi sforzi. Figura che, a differenza del collega sopracitato, si fregia anche del ricordo lasciato a Firenze da giocatore.

Ad ogni modo, due tecnici capaci e in rampa in lancio, ma pur sempre alle prime esperienze. La Fiorentina proviene da un triennio che ha innalzato il livello rispetto al passato recente, con gioco, risultati, e la costruzione di un progetto. La scelta dell'eventuale nuovo allenatore vorrà dire molto sulle ambizioni del club, che nel caso scegliesse nuovamente una figura più in slancio che consolidata, ripartirebbe un'altra volta da zero o quasi, con la voglia di arrivare ma sempre puntando su scommesse. Da anni buona parte dei tifosi grida invece all'arrivo di un tecnico più conclamato, con un minimo di curriculum già alle spalle, il cui sbarco sarebbe anche sinonimo di garanzie tecniche almeno di un certo livello. Ma su un'eventuale scelta del genere, i fattori che inciderebbero sarebbero non pochi e non banali. Dalla partecipazione a una coppa europea (e in caso, quale) a un ingaggio di un certo calibro, con la quasi "pretesa" di una rosa di spessore minimo. Tutte condizioni sulle quali conteranno il termine della stagione (una coppa vorrebbe dire qualcosa) e ambizioni e volontà del club.