Palladino e un'espulsione a San Siro che fa discutere: ecco cosa è successo

Sulle pagine odierne di Firenzeviola.it una delle notizie più lette di oggi è stata la rubrica "On Field Review", che ha dato conto - tra gli spunti analizzati - dell'espulsione di Raffaele Palladino nei minuti finali di Milan-Fiorentina: minuti di recupero, Milan e Fiorentina sono stremate ma continuano a sfidarsi a viso aperto. Kean prova a liberarsi e viene fermato con un tocco, l'arbitro e il guardalinee non lo vedono e si riparte con la rimessa dal fondo. Ecco, Palladino a quel punto perde la pazienza e si riversa sul quarto uomo reclamando per circa un minuto sul quarto uomo chiedendo spiegazioni in maniera veemente. L'arbitro se ne accorge e decide di estrarre il rosso verso l'allenatore viola (espulso anche all'andata, peraltro).

Una decisione non andata giù a Palladino che anche nel post-partita ha segnalato come non se lo meritasse. Curiose le immagini del tecnico che per non lasciare i suoi ha provato a dare indicazioni dal tunnel degli spogliatoi, senza andare in tribuna. A qualcuno ha ricordato qualche immagine di Conte o di Mourinho.