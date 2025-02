On-Field Review su FirenzeViola: ecco i momenti chiave di Verona-Fiorentina

On-Field Review è la rubrica di Firenzeviola.it che ogni giorno, dopo le partite della Fiorentina, analizza nel dettaglio gli episodi principali che hanno riguardato la squadra viola. Quei momenti che sono decisivi oppure che a volte sfuggono alla diretta, esattamente come accade per le decisioni arbitrali che vengono riviste dalla tecnologia per poterle giudicare meglio. Così speriamo possa accadere anche per le azioni della Fiorentina. È il turno di Hellas Verona-Fiorentina 1-0, una partita con pochi episodi ma significativi per una squadra, quella di Palladino, che sembra essersi smarrita.

Il colpo a Kean e lo sguardo di Bove

Il primo grande episodio della partita avviene al 57' e non tutti se ne accorgono subito: Moise Kean viene spinto da Coppola sul ginocchio di Dawidowicz e resta a terra. La Fiorentina prosegue la sua azione che termina con un fallo di Suslov su Zaniolo al limite dell'area, segno della fisicità e delle botte che i giocatori dell'Hellas Verona avevano deciso di riservare a quelli viola (prima della botta di Kean, anche Folorunsho era rimasto a terra per un contrasto). Kean sta male ma lo staff medico lo cura subito e dopo qualche minuto riesce a medicarlo con un vistoso cerotto e una fascia a tenere alti i capelli, dovendo anche cambiare maglia al calciatore perché sporca di sangue. Kean rientra come se niente fosse e si lamenta con gli arbitri per i troppi contatti, ma dopo un paio di palloni che lui neanche prova a inseguire, si accascia a terra con l'ex compagno Valentini che chiama subito i soccorsi. I pensieri sono andati a quanto accadde a Bove il 1° dicembre in Fiorentina-Inter tant'è che le telecamere pizzicano il centrocampista viola in panchina: sguardo vitreo e molto preoccupato per il compagno che in campo si muove molto poco. Per fortuna stavolta la situazione è molto più tranquilla e Kean, immobilizzato e portato in barella, prende la via dell'ospedale in ambulanza tra gli applausi del pubblico.

