OK IL RISULTATO, MA ANCORA TANTI PROBLEMI IN CASA VIOLA

È tornato il Presidente e la Fiorentina ha pensato di regalargli il passaggio del turno di Coppa Italia, accedendo ai quarti contro il Torino. Visto che la squadra ha preparato questo bel cadeau per Rocco, lui cosa regalerà alla Fiorentina in questo gennaio nel quale abbiamo perso per infortunio anche Cabral? Lo so che non dobbiamo aspettarci niente, anzi qualche rumor dall’Inghilterra fa venire l’ansia ai tifosi viola visto che il Leicester parrebbe interessato a Gonzalez. Spero con tutto il cuore che facciano valutazioni sensate perché da queste si valuterà quali sono i progetti futuri di questa proprietà anche se le parole di Commisso qualche brivido lo mettono: “Gonzalez gioca per la Fiorentina. Rimane? Credo di si”…speriamo non siano le ultime parole famose!

Ma rimaniamo alla partita di ieri sera contro la Sampdoria per rimarcare, ce ne fosse bisogno, come la Fiorentina sia ancora piuttosto bruttina e la noia continua ad attanagliarmi quando la seguo. Ma se contro il Sassuolo sostenevo che mi preoccupava la mancanza di gioco e di identità della squadra viola, in una partita secca come quella contro i blucerchiati apprezzo in modo deciso il risultato comunque sia arrivato.

È arrivato per un gol di Barak che ha insaccato con un bel sinistro alle spalle di Contini e questo tiro ci concede di continuare il cammino in Coppa Italia. Purtroppo non siamo riusciti a mettere al sicuro il risultato e mi riferisco in particolare all’occasione di Jovic che non sfrutta un’ottima palla davanti alla porta avversaria. In precedenza gli era stato annullato un gol per fuorigioco ma resto sempre perplessa dalle sue gesta o meglio dalle sue mancate gesta e mi metto le mani nei capelli se penso che non abbiamo a disposizione nemmeno Cabral. Ora, non è che considero il brasiliano alla stregua di Ronaldo (Luis Nazario de Lima), ma almeno per l’impegno lo preferisco al momento all’indisponente numero 7.

Il Mister dice che Kouame può fare senz’altro il centravanti ma, dopo l’entusiasmo iniziale che ne ha confermata la permanenza a Firenze, mi pare che il ragazzo vada un po’ ad intermittenza e rimanga comunque, senza offesa, un ripiego. Spero che il recupero di Gonzalez, ma anche quello di Castrovilli, siano veloci perchè manca tanta qualità a questa rosa.

La concretezza sotto porta continua ad essere un problema, come anche il resto del gioco, ma non è possibile lasciare in bilico il risultato e rischiare di andare ai supplementari, come hanno fatto Milan-Torino e Inter-Parma, contro la Samp che, come ci ha riferito il telecronista della gara del Franchi, è la squadra che ha fatto meno gol in tutto il calcio italiano. Ora, proprio per questo i doriani non hanno creato problemi a Gollini, se si esclude la parte superiore della traversa presa da Rincon sullo 0-0, ma preferirei stare più tranquilla almeno quando seguo la Viola contro avversari non certo eccelsi, visto che sono penultimi in classifica in campionato ed avevano diverse riserve in campo, ma questo non ci è mai concesso.

Nonostante tutto possiamo così prepararci alla gara di domenica contro la Roma con una certa tranquillità anche se lo scoglio da superare sarà sicuramente molto alto e la Fiorentina post Mondiale ha ancora diversi problemi da risolvere.

La Signora in viola