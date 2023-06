OCCHI SULL'EUROPEO UNDER 21: IL MERCATO VIOLA PASSA ANCHE DALLA ROMANIA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Trentuno partite, sedici squadre ed una sfilza di talenti da far perdere l'appetito ai tanti talent scout di ruolo o sedicenti tali. L'Europeo Under 21 che parte in queste ore in Romania e Georgia non è solo un buon antistress per i molti che sono già in astinenza di partite, ma è anche vetrina preziosa per i nuovi prospetti della Gen z e di conseguenza bottega esotica per squadre col desiderio di rinvigorire la propria linea verde.

Una di queste è la Fiorentina: sia per necessità dettate da un mercato in cui i nomi pesanti, per costo o per blasone della concorrenza, difficilmente arriveranno a Firenze, sia per ringiovanire una rosa che l'anno scorso contava il solo Alessandro Bianco (2002) come Under 21, la dirigenza viola seguirà con interesse l'Europeo di categoria. L'emissario sarà come spesso accade Nicolas Burdisso, l'occhio di Commisso sui giovani talenti. Il direttore tecnico seguirà da vicino gli unici due giocatori di proprietà della Fiorentina coinvolti nella manifestazione: si tratta di Louis Munteanu, attaccante classe 2002 che sarà uno dei pezzi pregiati della Romania padrona di casa, al debutto stasera contro la Spagna, e di Toni Fruk, trequartista classe 2001 della Croazia. Il primo si è messo in mostra quest'anno in prestito al Farul, dove ha messo a referto 8 reti e 6 assist ed è stato schierato subito titolare all'esordio (sfortunato) contro la Spagna, una prestazione incolore per 70 minuti da esterno di destra nel tridente, per una Romania che ha perso 3-0 contro le furie rosse; il croato è invece reduce dall'ennesima esperienza, sempre in prestito, al Gorica (7 reti ed un assist in stagione) ed oggi pomeriggio ha assistito dalla panchina al ko dei suoi contro l'Ucraina.

Due profili interessanti ma che difficilmente saranno protagonisti nella Fiorentina che verrà e così la presenza di Burdisso serve soprattutto per poggiare lo sguardo su alcuni nomi spendibili per il mercato: uno su tutti è Elia Caprile, portiere ventiduenne del Bari che difenderà la porta della Nazionale Italiana. Occhi anche e soprattutto sul Belgio della stella Openda, sull'Olanda di Gravenberch e sulla Francia di Cherki, tre nazionali tra le favorite per portarsi a casa il trofeo e tre mercati scandagliati spesso e volentieri da Burdisso ed i suoi. Da osservare anche l'accattivante Georgia, altro paese ospitante della competizione e realtà che potrebbe diventare il nuovo grande mercato delle occasioni per i club europei.

Si parte oggi come detto, si finisce l'8 luglio prossimo: per quanto riguarda l'Italia, gli azzurrini di Nicolato -che per l'occasione potrà contare anche su calciatori già nel giro della Nazionale maggiore come Scalvini, Gnonto e Tonali - saranno impegnati domani sera contro la blasonatissima Francia, in un girone di ferro che è completato da Svizzera e Norvegia. Da questi quindici giorni di calcio giocato potrebbero uscire idee spendibili anche per la Fiorentina.