OCCHI PUNTATI SU ARTHUR: LA RISCOSSA VIOLA PASSA DAI PIEDI DEL SUO PLAY

C'è da scommettere che oggi pomeriggio, quando la Fiorentina tornerà al lavoro al Viola Park dopo due giorni di totale riposo e un quintale di tossine da smaltire, gli occhi di un po' tutti i presenti al centro sportivo - dal tecnico alla dirigenza - saranno puntati su Arthur Melo: nel primo allenamento della settimana che condurrà la Fiorentina alla sfida prandiale di domenica contro il Frosinone sarà l'incognita legata allo stato fisico del brasiliano a farla da padrone, visto che se in questo periodo c'è stato un giocatore che più di altri ha fatto sentire la propria assenza è stato proprio il regista.

Con Gonzalez che sta lentamente tornando a calcare il campo (se pur a scartamento molto ridotto) e Bonaventura - il terzo leader tecnico della rosa - che va recuperato sotto l'aspetto mentale ma almeno sotto quello fisico può dirsi a posto, tutto ruota attorno alla disponibilità dell'ex Juventus, messo ko nel corso della sfida con l’Inter da un affaticamento ai flessori della coscia destra e, di conseguenza, fuori dai giochi a Lecce. Del resto quanto nel concreto sia mancato nell'ultimo periodo Arthur, Vincenzo Italiano lo sa bene. Visto che, quando non ha potuto avere a disposizione il suo uomo di riferimento in mediana, la Fiorentina è andato quasi sempre in affanno.

Tra i vari motivi che possono spiegare la fase di involuzione - tanto a livello di gioco quanto di risultati - della squadra viola c’è infatti il precario momento di forma del regista, che nelle ultime dieci gare disputate da Biraghi e soci (da prima della trasferta di Budapest in Conference alla debacle in Salento) ne ha saltate due per infortunio, è partito titolare cinque volte e, soprattutto, ne ha giocata appena una per tutti i 90’. Anche quando, tuttavia, Arthur è stato a mezzo servizio il suo contributo non è mancato (il successo quasi all'ultimo minuto sul Verona e la rimonta sull’Udinese sono arrivati con l’ingresso in campo del numero 6 a inizio ripresa) ed è dunque chiaro che per centrare il primo successo del 2024 Italiano speri già da domenica prossima di riavere a disposizione il classe ’96.