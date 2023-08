OCCHI IN KAZAKISTAN. UN'ALTRA PIETRA DELLA NUOVA STAGIONE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Cos'è successo al Basilea che qualche mese fa si giocava l'accesso alla finale di Conference League con la Fiorentina? Oggi alle 16 il club svizzero ha l'arduo compito di ribaltare il risultato dell'andata contro il Tobol, a Qostanaj in Kazakistan, dopo il 3-1 subito in casa una settimana fa. Come coinvolge tutto questo la Fiorentina? Non poco, perché da questo risultato dipende la presenza della società viola tra le teste di serie (la Fiorentina si trova al 18° posto rispetto alle partecipanti) nel sorteggio che il 7 agosto deciderà l'avversario per gli spareggi della competizione europea.

Non dipenderà solo dal Basilea, sia chiaro, perché basta che una tra Club Brugge, Gent, PAOK, Midtjylland, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv, CFR Cluj, o Viktoria Plzn non arrivi nel sorteggio perché la Fiorentina possa passare tra la teste di serie. Ma sarebbe fondamentale evitare di poter affrontare le teste di serie già al sorteggio: evitare squadre del calibro di Eintracht Francoforte, Lille, Partizan, Aston Villa o AZ Alkmaar semplificherebbe e non poco il lavoro di Italiano nel passare lo spareggio. Occhi puntati sul Kazakistan, dunque, per avere la miglior posizione possibile in vista delle sfide del 24 e del 31 agosto.