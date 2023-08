OCCASIONE DA NON FALLIRE: A GROSSETO CERCASI ENTUSIASMO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo l’ultima batosta subita a Belgrado mercoledì scorso contro la Stella Rossa, quest’oggi, i ragazzi di Vincenzo Italiano sono pronti a tornare in campo. Appuntamento per le ore 20:45 presso la Stadio Carlo Zecchini di Grosseto per l’amichevole contro la squadra maremmana. Rispetto ai serbi, sulla carta, il divario tecnico è nettamente differente. Il Grosseto si trova in Serie D da due anni, mentre la Stella Rossa nello scorso weekend ha iniziato il proprio campionato. Queste motivazioni però lasciano il tempo che trovano. La Fiorentina oggi deve rispondere presente, ribaltando completamente la brutta prestazione di Belgrado, portando entusiasmo ai tantissimi tifosi viola che saranno presenti allo stadio.

Sotto la lente d’ingrandimento, senza dubbio, c’è la difesa. A partire da Terracciano. I rumors sui possibili nuovi innesti tra i pali si fanno sempre più insistenti. Oltre all’ormai conosciuto Kamil Grabara del Copenhagen, nella giornata di ieri ha cominciato a circolare in orbita viola anche il profilo di Lucas Perri del Botafogo (LEGGI QUI). Attese risposte concrete anche da Lucas Martinez Quarta, in grande ombra nell’uscita a Belgrado. La società è al lavoro per cercare un quarto centrale, e queste amichevoli, per l’argentino in particolare, saranno importanti per capire se avrà la titolarità oppure meno.

Curiosità, come nelle altre occasioni, per i nuovi arrivati. In particolar modo per Arthur. Dopo gli spezzoni contro il Catanzaro e la Stella Rossa, nelle quali qualcosa si è pure intravisto, mister Italiano potrebbe coinvolgere maggiormente l’ex Juventus nei propri schemi. Molta curiosità anche per capire come verrà impiegato Amrabat, ancora grande punto interrogativo del calciomercato.

In attesa che Gino Infantino possa cominciare ad allenarsi a pieno regime (oggi le visite), c’è attesa per vedere il rientro in campo dell’altro argentino: Nico Gonzalez. Si attendono segnali anche da Jovic e Cabral, dopo l’opaca prestazione di Belgrado. L’amichevole contro il Grosseto di questa sera servirà per mettere ancora benzina nelle gambe, ma soprattutto per dimenticare l’amara trasferta di Belgrado. In attesa dell’inizio ufficiale della stagione serve entusiasmo, e in uno Zecchini con tanti tifosi sugli spalti, la Viola proverà ad alimentarlo.