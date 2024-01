NZOLA, UN RIGORE PER RIPARTIRE E ALLONTANARE LE VOCI DI MERCATO

C'è stato un momento, quando tutto il Franchi ha capito che il rigore a pochi minuti dalla fine della sfida contro l'Udinese l'avrebbe battuto M'Bala Nzola, in cui all'attaccante angolano è passato nella mente tutto ciò che è successo in queste ultime settimane. Fatte di prestazioni non all'altezza, difficoltà nell'imporsi, nel segnare ma anche nel fare le cose più semplici. In quel momento, però, Nzola è riuscito a cancellare tutto e spiazzare Okoye per un rigore perfetto che ha permesso alla Fiorentina di uscire almeno con un punto dalla partita di domenica.

Ma non solo, perché forse per la prima volta dopo Genova all'esordio in campionato, il classe '96 ha dimostrato ciò che può dare a questa squadra, dalle sponde (è stata sua quella per il palo di Bonaventura) alle azioni straripanti in contropiede. Peccato non aver visto gli stessi risultati in questi ormai cinque mesi passati in maglia viola ma il bello (o il brutto) del calcio è che ha la memoria corta anche per le prestazioni negative: se si dimostra di poter dare di più, si cancella tutto quanto è successo prima.

Così sono arrivati i primi applausi anche al Franchi per Nzola dopo la prestazione da subentrante contro l'Udinese e questo ha allontanato un po' le voci di mercato che insistevano per un suo addio già in questo gennaio. Uno scenario che la Fiorentina avrebbe voluto evitare ma che, se Nzola non darà ulteriori segni di vita, rischia di tornare realtà negli ultimi giorni di mercato.

Nessuna squadra si è fatta avanti in maniera seria fin qui e questo non ha messo in bilico il giocatore che anzi, è convinto di poter dare ancora tanto alla Fiorentina. Il mercato dunque può attendere anche per lui, in attesa però che già contro il Napoli o comunque in questa fine di gennaio, M'Bala possa tornare ad essere il giocatore per cui, solo qualche mese fa, la Fiorentina ha deciso di investire in doppia cifra.