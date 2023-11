NZOLA SCELTA OBBLIGATA, ANCORA PARISI A DESTRA, TORNA QUARTA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Senza Beltran e Kayode, e con Mandragora comunque recuperato. La lista dei convocati per la sfida di oggi al Bologna non sembra aiutare troppo Vincenzo Italiano, seppure in attacco non ci si più bisogno di dover scegliere tra le due punte a disposizione. Così in attesa di capire come e quanto il tecnico saprà modificare il volto della sua squadra, fosse solo per la conoscenza che ne hanno gli avversari, servono soprattutto punti e almeno oggi c’è da augurarsi di vedere una Fiorentina più cattiva in zona tiro.

Detto dell’obbligata conferma di Nzola in attacco, con Nico che tornerà tra i titolari e Brekalo favorito sulla sinistra, resta da capire se Bonaventura sarà titolare ancora oggi dopo le fatiche di coppa mentre qualche metro più indietro torna la coppia Arthur-Duncan. Con Parisi ancora adattato a destra, e Biraghi dall’altra parte, Quarta prende il posto di Ranieri affiancando Milenkovic nella linea davanti a Terracciano.

Nel Bologna il dubbio di Thiago Motta è sul versante difensivo sinistro, dove Lykogiannis è favorito su Kristiansen, per il resto Beukema e Calafiori saranno i centrali di una linea completata da Posch sulla destra e con Skorupski tra i pali. Freuler affiancherà Aebischer in regia con Orsolini, Ferguson e Saelemaekers a sostena della punta Zirkzee.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4231): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola

BOLOGNA (4231): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis, Aebischer, Freuler, Orsolini, Ferguson, Saelemaekers, Zirkzee