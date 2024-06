Fonte: Niccolò Santi

M'Bala Nzola non sarà della trasferta a Bergamo, dove la Fiorentina sarà impegnata questa sera alle 18 per il recupero della 29esima giornata. Assente dell'ultim'ora nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano diramata stamani, l'attaccante non parteciperà alla partita per motivi familiari riconducibili ad un bell'evento legato alla sua vita privata.