NZOLA, Minutaggio in calo: è già l’ora di fare le valigie?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

1845 minuti, 5 gol e 3 assist sono i numeri che ha raccolto Mbala Nzola da quando veste la maglia della Fiorentina. Con l’arrivo di Belotti nel mercato invernale il minutaggio dell’angolano è calato sempre di più, tant’è che tra febbraio e marzo l’attaccante ha giocato in campionato solo una volta 90 minuti (contro il Lecce), a cui vanno aggiunti i 74 negli ottavi di finale di andata di Conference League con il Maccabi Haifa (con gol), per poi totalizzare la misera cifra di 43 minuti giocati nelle restanti 7 partite.

Considerando che la società viola aveva già vagliato una sua cessione in prestito nel mese di gennaio, e vedendo le difficoltà riscontrate dall’attaccante almeno fino ad oggi, l’ipotesi più plausibile è la separazione alla fine dell’anno sportivo. Vedremo se, vista la serie di partite ravvicinate che dovrà affrontare la squadra viola nel mese di aprile, Vincenzo Italiano deciderà di dare maggiore spazio a Nzola, come è successo in quel di Budapest dove l’angolano è riuscito anche a sfruttare la chance concessagli dall’allenatore andando a segno dopo pochi minuti.

La sensazione è che da qui alla fine della stagione più o meno il copione sarà questo, con Nzola chiamato a sfruttare al meglio quelle sporadiche opportunità che gli verranno concesse, nel tentativo di rinascere in viola oppure per mettersi in mostra in vista di un eventuale futuro lontano da Firenze.