NUMERI, Nico infallibile. Jack fa 100 in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Lunedì di analisi e di numeri: ecco qualche cifra che riguarda il momento della Fiorentina e dei suoi singoli:

35 - i giorni passati dall'ultimo gol della Fiorentina in campionato (il 3-1 di Nico Gonzalez a Napoli) ed il gioiellino di Bonaventura col Bologna. In mezzo tre partite, 310 minuti e zero reti a referto per i viola.

100 - Col momentaneo 1-0 al Bologna Giacomo Bonaventura fa 100, intese come partecipazioni ai gol, in Serie A, 39 assist e 61 reti. Cinque in questo campionato e record personale eguagliato per Jack.

17 - I rigori segnati in carriera da Nicolas Gonzalez. 17 centri su 18 tiri dal dischetto, una precisione che rasenta il 95%. L'unico rigore sbagliato in carriera da Nico risale ai tempi dello Stoccarda (gennaio 2021, parato da Muller del Friburgo).

+7 - I punti, alla dodicesima di Serie A, in più rispetto alla scorsa stagione. Punti alla mano, i viola sono la squadra che insieme all'Inter capolista, ha migliorato maggiormente il suo bottino.

Infine 1- la rete prodotta in campionato dai due centravanti nella rosa di Italiano. Beltran ancora a secco e come contributo in zona gol delle punte siamo fermi al gol del definitivo 3-0 di Mbala Nzola contro il Cagliari, questo fa sì che la Fiorentina sia l'unica squadra di Serie A a non aver guadagnato neanche un punto dai gol dei propri numeri nove.