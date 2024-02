FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Notte prima degli esami, o anche solo di un singolo test che possa raccontare di un colpo di mercato vero, di quelli che per forza di cose accendono ambizioni e fantasie. L'ultima alba del calciomercato invernale sorge con un chiodo fisso che attanaglia tutto l'universo viola, e che non può che riguardare l'esito di una trattativa tra Firenze e Genova della quale anche oggi si parlerà molto. La cronaca della giornata di ieri racconta di un nuovo rilancio della Fiorentina, intorno ai 20 milioni più bonus, ma anche di distanze dai 30 milioni richiesti dal Genoa tutte ancora da intaccare.

Così mentre al Viola Park arrivava il Gallo Belotti, e la Roma affondava il colpo per quel Baldanzi che poteva essere viola solo qualche mese fa, anche la cessione di Mina al Cagliari è stata rimandata a oggi, quando per inciso la Fiorentina non ascolterà proposte per Infantino dopo la decisione di trattenerlo a Firenze. Diverso il discorso relativo a Barak dopo le frenate per un altro trasferimento in Sardegna, un po' come del resto avvenuto anche per Nzola la cui permanenza adesso è tutt'altro che da escludere.

Venti ore a partire dalla mezzanotte di oggi da seguire (su Firenzeviola.it e su Radiofirenzeviola) in attesa che possa arrivare l'accordo tra i viola e un Genoa che si è comunque attrezzato con l'arrivo di Vitinha e il riscatto di Malinovskyi, operazioni propedeutiche a una cessione da completare convincendo però il Grifone di fronte alla cifra decisiva.

E se alla fine l'islandese non arrivasse? Detto dei rumors che hanno raccontato il tentativo in extremis d'inserirsi nell'affare Baldanzi-Roma è su altri nomi già seguiti che la dirigenza viola potrebbe indirizzarsi, come nel caso di quel Ramazani che ora segue anche la Lazio, o come quel Boga ipotizzato dopo il recente incontro con il procuratore Ramadani. Piste da sondare se dalla Liguria continuassero ad arrivare altri "no" alle avances della Fiorentina, chiamata perciò a gestire l'esame più importante dell'intera finestra invernale di trattative.