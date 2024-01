NON FACCIAMO UN NUOVO 2016. L'AMBIZIONE SPORTIVA LATITA

Non è vero che la società viola non si interessa ai campioni, ai calciatori dotati di classe, che non segue le gesta di chi è capace di preziosismi e non li lega alla Fiorentina. Purtroppo lo fa perché il mio incipit voleva essere birichino e provocatorio e mi riferisco ad Ikonè: se in settimana insacca, in allenamento non esaltiamoci troppo, un gol in rovesciata ecco che parte la rassicurazione al popolo viola "Ikonè non è sul mercato, resta con noi”…e poi lamentatevi! Mi auguro ancora, scansando l’ironia, che sia un bluff di mercato, da ultimi colpi di mercato, perché ritengo che il tempo del francese sulle rive dell’Arno sia abbondantemente scaduto per me ma, a quanto pare, non per i nostri dirigenti.

È vero che se si deve comprare per comprare, se si spostano pedine di poco valore con altre di poco valore non cambia e non cambierà niente, ma non trovo per ora nulla che mi faccia ben sperare in questo calciomercato di riparazione. L’ipotetico scambio fra Ikonè e Belotti pare non avverrà e non sono convinta del tutto che possa essere prolifico per la Viola ma, se il romanista fosse uno zinzino motivato visto che gioca poco, forse si potrebbe provare, Ma non accadrà e quello del Gallo mi pare il cammino di Berardi perché sistematicamente vengono accostati a Firenze ma non arrivano mai.

Pare sia saltata la partenza di Brekalo, e la disperazione ci attanaglia, e a questo punto non so se salterà anche l’operazione Rodriguez che doveva arrivare al suo posto. Premetto che non conosco questo calciatore ma ho letto “recensioni” sul suo conto non proprio da 4 stelle perché, come spesso accade da queste parti, il ragazzo ha avuto un infortunio ad ottobre ed è da poco tornato in campo, non è molto portato per il gol e gioca nel campionato messicano. Ci vedete qualcosa che possa farci saltare dall’entusiasmo? La società invece deve proprio crederci perché si appresterebbe a fargli un contratto di 4 anni più un’opzione sul quinto, una cosa alla Kokorin insomma. Il mio pessimismo cosmico spero che venga spazzato via dai fatti e auguro a questo ragazzo, dovesse arrivare, una carriera come il suo omonimo Gonzalo, ancora nel mio cuore.

Non so se nella Fiorentina mancano idee, ma dopo l’omonimia fra Gonzalo e l’uruguaiano Brian, pare ci sia l’interessamento anche per un altro esterno offensivo svizzero di nome Vargas! Mi pare un mercato votato al revival e aggiungerei magari visto quanto di bello ci hanno fatto vivere quei nomi nel loro momento top. L’importante è che il revival non sia per i mercati imbarazzanti di alcuni gennaio come quello del 2016 dove, con la Fiorentina ai vertici della classifica, arrivarono Tello, Tino Costa, Kone e Benalouane, gli uomini giusti per volare! Quest’ultimo poi non giocò mai e viene ormai usato come esempio per i flop.

Considerato che ad oggi è ufficialmente arrivato solo Faraoni, resta l’amaro in bocca perché c’è il sospetto che la Fiorentina non sarà rinforzata a dovere per la seconda parte calcistica dell’anno e di conseguenza, al netto di veri e propri miracoli, non pare interessi molto l’ambizione sportiva e la corsa europea. Adesso siamo ancora quarti e, se fischiate per favore la fine del campionato, in Champions ma gli scricchiolii che la squadra sta mostrando meriterebbero di essere tamponati. Siamo ancora senza Dodò e Gonzalez, alcuni calciatori sono in difficoltà vedi Kayode, Arthur, Bonaventura per non parlare dei cronici esterni e attaccanti ma non si muove niente e non sopporto vedere inserire i ritorni di Kouamè e Nico fra gli acquisti di gennaio. Follia pura, per me.

Intanto domenica arriva l’Inter fresca vincitrice della Supercoppa Italiana e che è sempre lassù in classifica, anche se è stata momentaneamente superata dalla Juventus. Avrà assenze importanti, e anche noi nel nostro piccolo, ma la paura è che chi giocherà sarà sempre più forte dei ragazzi di Italiano i quali però, a volte, ci hanno stupito contro le avversarie di cartello.

La Signora in viola