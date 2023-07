NON C'È DUE SENZA TRE. AFFARI CHE CAMBIANO LA FISIONOMIA VIOLA

Arthur, Igor e Terzic. Tre operazioni (una in entrata e due in uscita) che dovrebbero definirsi nei prossimi giorni e che daranno una fisionomia diversa alla squadra di Vincenzo Italiano che oggi riprende il suo lavoro dopo il giorno di pausa concesso ieri. In attesa del ritorno dei nazionali - che dovrebbe avvenire a partire da mercoledì - la Fiorentina continua a lavorare per snellire la rosa e dare al proprio tecnico la squadra completa il prima possibile.

L'operazione Parisi ha stappato il mercato in entrata, quella legata ad Arthur potrebbe dare ad Italiano la possibilità di lavorare con un nuovo centrocampo a partire già dalla prossima settimana. L'incontro decisivo tra Fiorentina e Juventus dovrebbe arrivare entro domani, il giocatore ha dato il suo ok già da giorni. Si ragiona sui dettagli ma tutto è instradato perché le parti arrivino alla conclusione dell'operazione. Anche se nel calciomercato la prudenza è sempre d'obbligo.

Situazione molto simile anche per due addii a loro modo importanti. Igor è veramente vicinissimo al Brighton per una cifra che permetterà alla Fiorentina di fare plusvalenza e tornare sul mercato per sostituire il brasiliano che - con alti e bassi - è stato comunque un giocatore fondamentale nelle rotazioni di Italiano. Anche Terzic al Salisburgo, addio anche questo piuttosto scontato soprattutto dopo l'arrivo di Parisi, è un'operazione in dirittura d'arrivo che aiuterà a non avere giocatori scontenti in allenamento al Viola Park.

Il mercato della Fiorentina, insomma, è entrato nel vivo e sta vivendo veramente i suoi giorni decisivi. Con un Arthur in più e un Igor e un Terzic in meno si comincia a delineare la squadra della prossima stagione.