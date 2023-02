La Fiorentina di Vincenzo Italiano, a partire già dalla sfida contro l'Empoli in programma domani, dovrà cominciare a dare ulteriore continuità alle proprie prestazioni in Serie A, soprattutto sotto l'aspetto del gioco e delle vittorie. Questa stagione, uno dei principali problemi che la Viola si è portata dietro di sé, è il fatto di aver giocato, e tuttora lo sta facendo, molto spesso tre partite a settimana, con l'impegno infrasettimanale che ha riguardato nella maggior parte dei casi la Coppa Italia ma soprattutto la Conference League, oltre ai due turni del campionato nelle mezzo alla settimana che ci sono stati fin qui. In molte di queste occasioni, nelle successive partite in programma subito dopo le partite infrasettimanali, la Fiorentina ha spesso faticato.

Andando più nel dettaglio quanti punti la squadra viola ha realizzato in questa particolare analisi? La Fiorentina può contare 13 punti in 12 partite. Le vittorie, che sono state 3, riguardano i match contro Hellas Verona (2-0), Sampdoria (0-2) e Spezia (1-2). In queste sfide, la Fiorentina era reduce nel primo caso dalla clamorosa sconfitta di Istanbul, nel secondo dalla vittoria contro il Riga in Lettonia e nel terzo dalla gara di ritorno contro il Basaksheir. I restanti punti ottenuti sono stati tutti pareggi, contro: Empoli e Napoli dopo il doppio scontro contro il Twente, Lecce (dopo Hearts) e Juventus dopo il turno infrasettimanale di campionato, perso, ad Udine. Le sconfitte invece sono 5, tra cui due contro il Bologna. In questo rush finale, con tutte le competizioni ancora in ballo, per Vincenzo italiano e la sua Fiorentina servirà non sbagliare quasi mai l'appuntamento con il famoso proverbio “Non c’è due senza tre”, specialmente per non perdere il treno Europa in campionato ed invertire questo trend. A partire, come già detto in precedenza, già dalla sfida contro l'Empoli, cercando continuità e felicità dopo la grande vittoria di Braga.