NIZ-FIO 0-2, Jovic e Kouame decidono i primi 45'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Alla fine del primo tempo di Nizza-Fiorentina i viola conducono la partita per 2-0 grazie ai gol di Jovic e Kouame. Al 17' bella l'azione in velocità che porta al gol, iniziata da Sabiri che serve Kouame che innesca Jovic davanti al portiere. Il serbo rimane freddo ed infila Schmeichel. Al 36' Kouame è il più bravo a concretizzare, in una mischia in cui Mandragora ha ciccato il gol clamorosamente, ma non l'ivoriano. Qualche minuto prima Ikoné ha colpito invece un palo.