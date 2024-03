NICO, DOVE SEI? NUMERI CONFORTANTI MA ORA SERVE IL COLPO DI CLASSE

FirenzeViola.it

Analizzando esclusivamente i numeri, verrebbe quasi da pensare che quella che si è da poco messo alle spalle sia stata una delle sue migliori partite da quando è tornato a giocare. In tal senso, le cifre messe insieme da Nico Gonzalez nella notte di Torino lasciano poco spazio alle interpretazioni: 4 tiri totali di cui 2 in porta (miglior giocatore tra tutti quelli scesi in campo, granata compresi), 2 dribbling, 10,27 km percorsi (terzo miglior viola dopo i terzini Kayode e Biraghi) e 3 recuperi palla, tanto per non farsi mancare nulla. Dati non eccellenti ma confortanti.

In realtà, la sensazione è che nella prova del numero 10 sia mancato ancora una volta qualcosa. Ovvero il classico centesimo utile per fare un euro che fa capire come ancora l'argentino, pur con tanta buona volontà, non sia ancora tornato ai suoi livelli, dopo la lesione di secondo grado ai flessori patita a dicembre contro il Ferencvaros che ha tenuto fuori Nico per poco più di un mese. Un recupero record (su questo grande merito lo hanno sia il dottor Pengue e la sua equipe che le nuove strutture mediche di cui è dotato il Viola Park) che però non è andato di pari passo con il recupero dello smalto dell'ex Stoccarda, palesemente ancora indietro di condizione.

Il "lodo Nico" racconta fin qui di un solo gol - nella cinquina al Frosinone - due errori dal dischetto (con Inter e Lazio) e tre gare, delle sette giocate dopo il suo ko a fine 2023, giocate per tutti i 90'. Sfide dove tuttavia Gonzalez non è riuscito quasi mai ad essere decisivo. Non si può certo parlare di un fattore tattico, visto che Nico ha quasi sempre stazionato sul fronte destro dell'attacco (ovvero dove predilige giocare), né di un condizionamento psicologico, dato che quando c'era da mettere la gamba "el diez" l'ha sempre messa. Dunque, dove rintracciare il problema? Nella forma, probabilmente. Uno stato fisico che tuttavia dovrà gioco forza migliorare quanto prima in vista di un'altra serie di scontri diretti che per la Fiorentina si annunciano fondamentali.