NICO DETERMINA, SAPONARA AIUTA, OK JACK,JOVIC SI SALVA,KOUAMÈ NO

TERRACCIANO – Battuto da Casale nella prima occasione del match non sembra veder partire il pallone che ha una traiettoria velenosa. Nel secondo tempo osserva il diagonale di Zaccagni e il tentativo di Immobile finire larghi, poi non deve compiere miracoli, 6

DODÒ – Parte giocando molto alto sulla fascia di competenza ma nel finale di primo tempo lascia troppo spazio a Pedro nell'assist per l'occasione che Luis Alberto non sfrutta. Più coraggioso nel corso del secondo tempo, 6

MILENKOVIC – Non è impeccabile sugli sviluppi del corner che porta la Lazio in vantaggio tanto che il pallone resta lì e consente a Casale di beffare Terracciano, ma col passare dei minuti ritrova una certa sicurezza che mantiene anche nel finale al cospetto di Immobile. Sotto misura, nel recupero, sfiora il colpo grosso, 6

RANIERI – Cerca di giocare con più ordine possibile ma sul gol di Casale si fa sorprendere e più tardi su Luis Alberto si prende un grosso rischio visto il rimpallo sfavorevole sullo spagnolo. Esce nel finale dopo non aver sfigurato, 6

Dal 40'st IGOR – S.v.

BIRAGHI – Primo tempo con più di una difficoltà, soprattutto quando c'è da recapitar palla dentro l'area di rigore. Impegnato nel secondo tempo soprattutto dall'ingresso di Lazzari rischia solo in un'occasione su Immobile, 6

AMRABAT – Agisce da vertice basso del centrocampo, davanti alla difesa, recuperando qualche pallone prezioso e con poche sbavature se si esclude un passaggio che mette in difficoltà Ranieri. Ammonito nella ripresa resta su buoni standard, 6

BONAVENTURA – Gioca qualche metro indietro rispetto alle ultime gare, assicura il solito movimento e dopo un tentativo da fuori favorisce il tiro di Gonzalez nell'occasione dell'uno a uno. Esce alla distanza, 6,5

Dal 28'st MANDRAGORA - Alimenta il possesso palla, 6

GONZALEZ – Schierato sulla destra si fa vedere dopo il primo quarto d'ora con una conclusione dal limite che finisce larga non di molto. Va in modo opposto in avvio di ripresa quando si costruisce praticamente da solo l'occasione del pareggio che concretizza con uno splendido tiro. Ci riprova più tardi alzando troppo la mira ma conferma di essere il più determinante, 7

Dal 28'st IKONÈ - Un paio di spunti seppure abbia poco tempo, 6

BARAK – Potrebbe sfruttare meglio un pallone perso dalla Lazio poco prima del quarto d'ora ma il suo tiro è tutt'altro che preciso. Non sembra trovare immediatamente la zona giusta in campo ma col passare del tempo, e soprattutto nella ripresa, trova il tempo per maggiori inserimenti, 6

KOUAMÈ – Comincia a sinistra peraltro regalando il corner del gol alla Lazio, poi dopo una ventina di minuti Italiano lo sposta sulla destra ma senza grossi risultati e con un'ammonizione in più. Italiano lo tiene negli spogliatoi dopo l'intervallo e c'è da comprenderlo, 5

Dal 1'st SAPONARA – Appena entrato cerca l'assist per Barak senza troppa precisione. Riprova il tiro da fuori ma è debole poi si lamenta per un contatto con Hisay che l'arbitro gli imputa come simulazione (con conseguente giallo). Bello anche il cross per l'occasione di Jovic. Il suo ingresso fa bene alla Fiorentina, 6,5

JOVIC – In avvio tiene in gioco la Lazio sul gol poi qualche tentativo di sponda, e anche se nel difendere palla ha i suoi problemi si fa almeno vedere al tiro prima della mezz'ora quando trova la risposta di Provedel. Di testa impegna nuovamente il portiere laziale qualche minuto dopo il gol del pari facendosi vedere un po' di più rispetto al solito, 6

Dal 40'st CABRAL – S.v.

ITALIANO – A sorpresa tiene fuori Igor e Quarta e rilancia Ranieri accanto a Milenkovic, Bonaventura agisce da median insieme Barak con Amrabat centrale davanti alla difesa, davanti c'è Jovic scelto prima punta mentre Nico Gonzalez torna titolare dal primo minuto. I suoi sono trafitti al primo affondo laziale, con Casale, e nonostante una disposizone comunque accorta né Jovic né Nico riescono a trovare il guizzo giusto per il pareggio. Dopo l'intervallo tiene fuori Kouamè e rilancia Saponara ma ringrazia soprattutto Gonzalez per il gol dell'uno a uno. Dopo il gol i suoi giocano con maggiore scioltezza, entrano Ikonè, Cabral, Igor e Mandragora e soprattutto impensieriscono anche Provedel sfiorando il raddoppio con Milenkovic nel recupero. Conferma di un secondo tempo giocato con ottima personalità, 6