NICO CI FA SORRIDERE, UN PO' MENO I "FALSI" ACQUISTI E LE VEDOVE

Lo splendido momento della Fiorentina, l’aver chiuso l’anno al quarto posto in classifica ci fanno sorridere al futuro ma non so se il sorriso, il divertimento possano diventare argomenti di mercato. È chiaro che è basilare fare qualche innesto di riparazione, dare una mano ad Italiano a proseguire questo cammino gagliardo, fortunatamente aiutato anche da una serie di ritardi e carenze degli avversari. Alcuni di questi stanno correndo ai ripari e sarebbe folle non andare pure a Firenze in quella direzione.

La Fiorentina ha diversi problemi ma soprattutto si trova senza esterni d’attacco vista la partenza di Kouamè per l’Africa e gli infortuni di Gonzalez e Sottil anche se, va dato atto ai ragazzi, stanno vincendo nonostante tutto. Questo ci rende più sereni e, nonostante gli acciacchi, ci troviamo un Nico divertente che in questi giorni si è esibito cantando una graziosa canzoncina negli spogliatoi, sottolineando come senza di lui l’ambiente sia “un mortorio”. Ora, non credo che il numero 10 si stia candidando per il prossimo Sanremo, sicuramente si esprime meglio col pallone che non con le note musicali, ma sarebbe divertente chiedere all’argentino se può elencarci qualche collega zuzzurellone che possa rallegrare le sue giornate. Di sicuro lo è Dodò che ha postato il suo siparietto, agli altri concediamo un giudizio benevolo legato all’impresa calcistica che stanno facendo.

È chiaro che stiamo giocando, ma possiamo cominciare già il giorno della Befana, quando andremo ad incontrare il Sassuolo, a valutare quanto sia spassoso Berardi. Che sia forte lo sappiamo da tempo, che sia al secondo posto nella classifica marcatori con 9 reti è noto a tutti (forse proprio a tutti, no), che sia stato avvicinato più volte alla Fiorentina è ormai storia se non archeologia. Ci farebbe tanto comodo ma sono arrivata a pensare che Berardi ormai per noi sia diventato una chimera, una bella illusione coltivata da tempo e mai concretizzata. Fossi nel Mister lo caricherei sul pulman coi suoi calciatori, giusto per sollevare l’umore (già alle stelle, ma per volare alto serve un forte carburante) suo e di tutti noi. Possiamo poi chiedere ai vari procuratori di farci sapere se cantano o raccontano barzellette i vari nomi che vengono accostati alla Fiorentina, da Ngonge a Beste per arrivare a Dia, tanto per citare qualche profilo fra quelli circolati sui mezzi di informazione.

Sto cercando di ironizzare sull’inizio del mercato di gennaio, mi permetto di prendermi burla del video di Gonzalez giusto perché siamo ancora in versione festività, ma sono più che cosciente che questo mese è fondamentale per il cammino viola. Tutti dicono che a gennaio non si fa un gran mercato, che le squadre si tengono i giocatori migliori sia per lottare per i vertici, sia per salvarsi ma se non tentiamo di arrivare a qualche rinforzo, sarebbe un peccato.

Su questo pensiero, devo dire che non tollero chi cerca di farmi passare Nzola come l’acquisto di gennaio, forte forse della sua rinuncia alla coppa d’Africa per rimanere a Firenze. Non credo che fino ad oggi non abbia avuto modo e tempo per assimilare i voleri di Italiano, che non abbia avuto occasione di integrarsi coi compagni quindi ho paura che questo ragazzo non sia il centravanti giusto per l’attacco viola…poi se il 2024 lo fa svoltare siamo tutti contenti.

Un’altra figura che in questi giorni risorge è quella delle vedove di Jovic: dai ragazzi, siamo seri, ne abbiamo dette di cotte e di crude del serbo, ci siamo lamentati in continuazione e ora, va bene che ha fatto 5 gol in 7 partite, ma anche a Firenze qualche rete l’ha fatta salvo poi risparire nella sua apatia. Spero vivamente che a Firenze, d’ora in avanti, arrivino solo giocatori validi e motivati e stare nei posti importanti della classifica può solo aiutare.

La Signora in viola