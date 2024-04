NICO, C'è un prima e un dopo Budapest. Serve la cura "dischetto"

FirenzeViola.it

Nella storia di questa stagione della Fiorentina rischia di esserci un prima e un dopo rispetto al 14 dicembre 2023. Budapest, Groupama Stadion: quella che arriva nella tana del Ferencvaros è una squadra in salute, che in campionato è in piena zona Champions e in Conference è a un passo dallo strappare il pass per gli ottavi. Merito soprattutto di un uomo con la dieci sulle spalle, che affronta l'ultima trasferta europea dell'anno con già dieci gol e tre assist (tra Fiorentina e Argentina) messi in faretra nel primo quadrimestre di stagione. Ma arriviamo al fermo immagine incriminato, al minuto venti di quel Ferencvaros-Fiorentina quando proprio quel dieci, Nico Gonzalez, si accascia dopo un movimento al limite dell'area: cambio immediato, dentro Ikone. Gli esami successivi evidenziano una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra, Nico si ferma e con lui, poco dopo, la Fiorentina.

DA BUDAPEST, IL BUIO- C'è una Fiorentina pre-Groupama Stadion e post-Groupama sStadion anche e soprattutto perché c'è un Nico pre e post-infortunio. Rientrato dopo un mese e mezzo, nel match casalingo di campionato contro l'Inter, l'argentino si presenta subito sbagliando il primo rigore da quando è in Italia e macchiando uno score che fino ad allora parlava di dieci su dieci dagli undici metri. Gonzalez si scopre fallibile dal dischetto e, complice anche una forma fisica non ancora brillante, perde quella fiducia in sé stesso che, prima di dicembre, sprizzava in ogni contrasto, in ogni allungo. Spogliato della sua "tracotanza" sportiva e limitato nelle accelerazioni, quello che abbiamo visto negli ultimi mesi è un calciatore normale, molto lontano da quell'esterno dominante e accentratore di gioco che nei primi mesi di stagione aveva fatto sussurrare tra i tifosi che sì, finalmente c'era un nuovo campione a Firenze.

LA CURA DEGLI UNDICI METRI - Nico lo è sempre (un campione), almeno per chi gli sta accanto. Lo ripete anche Italiano, è il miglior giocatore a disposizione di una squadra che dipende da lui. E quindi è possibile che la versione sbiadita vista da inizio 2024 ad ora sia dovuta soprattutto a una riabilitazione non perfetta e a una forma atletica che ancora stenta a decollare. Poi certo, c'è anche la questione rigori, diventati in poco tempo una criptonite per il talento di Belen de Escobar che, dopo l'errore con l'Inter si è ripetuto anche contro la Lazio, spedendo sul palo il tiro dagli undici metri. L'impressione è che per ritrovare il Nico dei giorni d'oro serva comunque la stessa medicina: la terapia d'urto può iniziare con il prossimo rigore che, Italiano non ha dubbi, batterà comunque il diez.

UN ALTRO ASSALTO IN ESTATE - Ritrovare la confidenza dal dischetto potrebbe riattivare in toto il calciatore. Prima la testa, poi il corpo: a proposito di testa, nella mente di Nico e, c'è da giurarlo, anche della dirigenza viola, aleggiano anche riflessioni sul futuro. Sono già due (prima Leicester a gennaio 2023, poi Brentford ad agosto 2024) gli assalti respinti dalla Premier League; è probabile che in estate un altro club d'oltremanica venga a bussare alle porte del Viola Park. E non è detto che in quel caso la Fiorentina, a fronte di un'offerta che (se seguirà gli standard di quella dell'estate scorsa, si aggirerà intorno ai 40 milioni) decida di dire no per la terza volta.