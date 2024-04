NICO: ALTRO APPUNTAMENTO CON LE BIG FALLITO E FUTURO DA SCRIVERE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'indomani della sconfitta che la Fiorentina ha subito all'Allianz Stadium contro la Juventus a destare nuovamente qualche perplessità è l'ennesima prestazione in chiaro scuro di Nicolas Gonzalez. L'argentino non è quasi mai riuscito a sfondare la linea difensiva bianconera eretta dal trio Danilo, Bremer, Gatti e nemmeno la sfortunatissima traversa presa sul finale di gara dopo l'intervento miracoloso di Szczesny - il secondo, in pochi giorni, dopo quello di Carnesecchi in Coppa Italia - gli ha evitato la bocciatura da parte di diversi quotidiani sportivi. Un passo falso arrivato dopo le buoni sensazioni che aveva lasciato il match contro l'Atalanta e che fa ripiombare Nico nelle ombre di un 2024 fin qui da dimenticare.

GLI APPUNTAMENTI CON LE BIG FALLITI - Benché l'argentino sia ad un gol in campionato dal raggiungere il suo personale record in Serie A, l'accusa di molti sostenitori viola nei suoi confronti è quella di non riuscire ad incidere nei big match. Analizzando il trend, possiamo notare come Gonzalez questa stagione abbia segnato soltanto contro Napoli e Bologna, tra le squadre che occupano le prime dieci posizioni di classifica. Un altro dato che salta all'occhio è che di questi sette sigilli, cinque sono arrivati nei primi due mesi di campionato. Da fine ottobre ad oggi il numero 10 ha segnato in campionato soltanto, come detto, contro i felsinei e contro il Frosinone. Ad essere calate, però, più in generale sono proprio le prestazioni offensive, con Nico che contro le così dette "big" (quando ha giocato almeno 45 minuti), nei nove precedenti quest'anno, ha calciato poco più di tre volte a partita, di cui meno di una (0,7) in porta.

UN FUTURO TUTTO DA SCRIVERE - Intanto la prossima estate si preannuncia l'ennesimo trimestre all'insegna dell'incertezza. Nonostante il prolungamento di contratto, con adeguamento dell'ingaggio e maglia numero 10, firmato poco meno di un anno fa, il futuro di Nico Gonzalez a Firenze è tutto da scrivere. Ad agosto scorso la dirigenza gigliata riuscì a resistere alle richieste del Brentford, rispedendo oltre Manica gli oltre 40 milioni pervenuti sulle scrivanie di Pradè e soci. Quest'anno però la storia è diversa e il probabile addio di Vincenzo Italiano potrebbe spingere l'asso argentino a fare le valige e cambiare area. In Premier League non sembrano mancare le pretendenti, con il Brighton di Roberto De Zerbi che potrebbe spingere con forza per accaparrarselo, avvicinandosi a quei 50 milioni che i viola potrebbero decidere di accettare.